История, ставшая легендой: объяснения учеными чудес из Библии

Ученые давно пытаются найти подтверждение тому, что описано в Библии. И многие истории, расшифрованные учеными, уже не воспринимаются как мифы. В современной богословской науке выделен самостоятельный раздел - апологетика. Именно она занимается рациональным обоснованием христианского вероучения.

Одно из самых известных апокалиптических библейских событий - история о Содоме и Гоморре. Ученые уверены, что гибель этих городов - не вымысел, а события произошли в результате землетрясения, которое вызвало воспламенение нефти и серы. Серные шары до сих пор находят на побережье. Нигде в мире ничего подобного нет. А физические характеристики шаров соответствуют описанной в Библии катастрофе. Историк и заслуженный работник культуры России Сергей Заграевский поделился со «Звездой» своим мнением о причине гибели этих городов.

«Я рассматривал версию метеорита как причину гибели городов. Но это должен тогда быть метеорит вроде Тунгусского, который не оставил воронки, взорвался. И опять же мы сразу наслаиваем следующую версию, а не комический ли это корабль, поскольку метеорит взорвавшийся - это не кусок какого-то железа инопланетного происхождения. То есть здесь все равно версия на версии», - считает собеседник «Звезды».

Он уверен, что в апологетике нужно избегать буквалистики, иначе говоря, нельзя упираться в мнение «если не доказано, то это ерунда».

«То есть вот Ноев ковчег нашли, но возникает вопрос, который уже не первую сотню лет возникает. Не поместятся в него все земные виды», - сказал Заграевский в студии программы «Сегодня утром».

По его словам, в Библии очень много того, что где-то произошло, а затем вошло в легенду и преобразилось. Историк утверждает, что библейская история начинается с Иисуса Навина и царя Давида. Все, что было до этого - это определенные легенды, которые, как в случае Содома и Гоморры, имеют под собой определенную основу. При этом Заграевский добавляет, что ничего лучше по истории того времени, чем Библия, не написано. И Библия уже давно рассматривается в первую очередь как исторический источник. При этом историк призывает не подходить к этой древности с современных строгих критических событий, как это делает современная наука, разрушая при этом систему христианских взглядов.

«Но не будем забывать, что есть нравственная фактура, которая тоже очень важна. Это называется, если бы Содома и Гоморры не было, их все равно надо было выдумать. Потому что это наказание нужно было показать», - уверен Заграевский.

По его словам, Библия - это духовная система, которая формировалась не на пустом месте, а в том числе, исходя от той информации, которой древние владели.

«Высказывание Стивена Хокинга, что бог - это персонифицированные законы физики. В принципе в этом логика определенная есть. Но это логика опять же разбивается о то, что миром правят не только законы физики, им правят законы нравственности. Нравственный фактор позволяет человеку выживать, он отделил человека от животных. И тут мы уходим от простейшего описания духовных составляющих. Потому что можно сказать, что такое человек - это химия, физика и больше ничего. А между прочим, физика до сих пор не знает, как наш мозг работает. Вычислительные возможности нашего мозга равны примерно среднему современному вычислительному компьютеру. Много не знаем. Возможно, когда-нибудь мы сведем это вместе», - считает историк.

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