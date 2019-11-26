Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

Перевернутая пирамида: почему существующая модель здравоохранения не работает

Сергей Калашников
12:36 26.11.2019
Основа любого здравоохранения - это ранняя диагностика и лечение
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Самарин, mos.ru

Сейчас Россия занимает примерно 130 место в мире по уровню здравоохранения, но было время, когда страна была в первой двадцатке. О причинах таких перемен и нынешней ситуации в этой сфере в студии программы «Между тем» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, все дело в модели здравоохранения.

«Молодая советская республика в лице наркома Семашко создала модель государственного бесплатного здравоохранения, которая была признана во всем мире как лучшая модель. Неслучайно сейчас полмира пользуется этой моделью. Все понимают модель Семашко, как "платит государство за здравоохранение или бизнес". На самом деле основа модели Семашко в другом, в том, что строилась определенная пирамида здравоохранения», - рассказал собеседник «Звезды».

По его словам, основой системы была первичная медицинская помощь. Затем следовал уровень стационара, наблюдений и только вершиной всего была высокотехнологичная медпомощь. Однако, после 91-го года, утверждает Калашников, пирамиду перевернули.

«У нас трудно вылечиться в ФАПе и даже в районной больнице. Мы поднимаем на более высокий уровень, на уровень области, где оказывают достаточно хорошее медицинское обслуживание. Но оказывается все деньги мы вбухиваем в высокотехнологичную медицинскую помощь. Но понятно, что пирамида на кончике стоять не может. И денег сколько туда ни вбухай, медицина развивается очень быстрыми темпами, это не решает проблему здравоохранения», - уверен сенатор.

Он отметил, что по некоторым направлениям сейчас отмечается положительная динамика. Например, снижение детской смертности благодаря национальному проекту 2012 года. Но эти цифры сравниваются с показателями 90-х годов, а не других развитых стран, в некоторых из которых эти цифры ниже вдвое. Калашников считает, что  модель здравоохранения необходимо менять. Основой должны быть профилактика и ранняя диагностика. Но здравоохранение необходимо улучшать. Например, это касается дорогостоящих исследований.

«Есть такое заболевание, которым болеет огромное количество мужчин после 40-ка - аденома предстательной железы. Если на УЗИ обнаружено какой-нибудь образование, нужно продиагностировать, злокачественная ли это опухоль. У нас существует замечательный метод - биопсия, когда 16-ю иголками берут пробу и определяют. Оказывается, эта диагностика может спровоцировать перерождение в онкологию», - рассказал Калашников.

В это же время в Европе это исследование проводится на цветном магнитно-резонансном томографе. И по цвету определяют, злокачественная опухоль или нет. При этом достоверность такого метода - 99%.

«Но это дорогое удовольствие. Его надо поставить в районные больницы», - объясняет собеседник «Звезды».

Еще одним источником улучшения здравоохранения он назвал повышение квалификации врачей. По словам Калашникова, один из примеров бездумного подхода - это закупка томографов.

«Есть только один маленький нюанс. Томограф каждые пять лет требует апгрейда. У нас никто не заложил при покупке деньги на обновление. Более того, когда идет серьезная томографическая диагностика, сидит врач и медицинский физик. Оказывается, томограф требует индивидуальной настройки на пациента. Вы где-нибудь это видели? Я видел многие, лучшие, скажем так, клиники в России, и такого не видел», - говорит сенатор.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата26.11.2019, 12:40
Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.11.2019, 11:32
Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.