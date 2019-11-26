Перевернутая пирамида: почему существующая модель здравоохранения не работает

Сейчас Россия занимает примерно 130 место в мире по уровню здравоохранения, но было время, когда страна была в первой двадцатке. О причинах таких перемен и нынешней ситуации в этой сфере в студии программы «Между тем» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, все дело в модели здравоохранения.

«Молодая советская республика в лице наркома Семашко создала модель государственного бесплатного здравоохранения, которая была признана во всем мире как лучшая модель. Неслучайно сейчас полмира пользуется этой моделью. Все понимают модель Семашко, как "платит государство за здравоохранение или бизнес". На самом деле основа модели Семашко в другом, в том, что строилась определенная пирамида здравоохранения», - рассказал собеседник «Звезды».

По его словам, основой системы была первичная медицинская помощь. Затем следовал уровень стационара, наблюдений и только вершиной всего была высокотехнологичная медпомощь. Однако, после 91-го года, утверждает Калашников, пирамиду перевернули.

«У нас трудно вылечиться в ФАПе и даже в районной больнице. Мы поднимаем на более высокий уровень, на уровень области, где оказывают достаточно хорошее медицинское обслуживание. Но оказывается все деньги мы вбухиваем в высокотехнологичную медицинскую помощь. Но понятно, что пирамида на кончике стоять не может. И денег сколько туда ни вбухай, медицина развивается очень быстрыми темпами, это не решает проблему здравоохранения», - уверен сенатор.

Он отметил, что по некоторым направлениям сейчас отмечается положительная динамика. Например, снижение детской смертности благодаря национальному проекту 2012 года. Но эти цифры сравниваются с показателями 90-х годов, а не других развитых стран, в некоторых из которых эти цифры ниже вдвое. Калашников считает, что модель здравоохранения необходимо менять. Основой должны быть профилактика и ранняя диагностика. Но здравоохранение необходимо улучшать. Например, это касается дорогостоящих исследований.

«Есть такое заболевание, которым болеет огромное количество мужчин после 40-ка - аденома предстательной железы. Если на УЗИ обнаружено какой-нибудь образование, нужно продиагностировать, злокачественная ли это опухоль. У нас существует замечательный метод - биопсия, когда 16-ю иголками берут пробу и определяют. Оказывается, эта диагностика может спровоцировать перерождение в онкологию», - рассказал Калашников.

В это же время в Европе это исследование проводится на цветном магнитно-резонансном томографе. И по цвету определяют, злокачественная опухоль или нет. При этом достоверность такого метода - 99%.

«Но это дорогое удовольствие. Его надо поставить в районные больницы», - объясняет собеседник «Звезды».

Еще одним источником улучшения здравоохранения он назвал повышение квалификации врачей. По словам Калашникова, один из примеров бездумного подхода - это закупка томографов.

«Есть только один маленький нюанс. Томограф каждые пять лет требует апгрейда. У нас никто не заложил при покупке деньги на обновление. Более того, когда идет серьезная томографическая диагностика, сидит врач и медицинский физик. Оказывается, томограф требует индивидуальной настройки на пациента. Вы где-нибудь это видели? Я видел многие, лучшие, скажем так, клиники в России, и такого не видел», - говорит сенатор.

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