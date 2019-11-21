Военный эксперт перечислил конкурентные преимущества Су-35 на международном рынке

Интерес к Су-35 на выставке в Дубае обусловлен рядом конкурентных преимуществ этого российского истребителя поколения 4++. Так считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Это самолет четвертого поколения, который вплотную приблизился к новому, пятому поколению. На Су-35 было отработано много элементов, которые есть в более современной машине Су-57. Пока она проектировалась, создавалась, испытывалась, параллельно шло испытание оборудования и на Су-35. Поэтому фактически покупатель за несравненно меньшие деньги покупает очень современную машину, которая по своим характеристикам близка к более высокому уровню», - объяснил Литовкин в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Потенциальных покупателей российской техники привлекает не только ее качество и доступная цена, но и приятные условия контрактов, отметил военный эксперт. По словам Литовкина, в отличие от ряда других стран Россия при заключении контракта не ставит партнерам никаких политических условий.

«Россия никогда не обставляет военно-техническое сотрудничество какими-то дополнительными политическими условиями. Россия никогда не шантажирует своих партнеров выполнением тех или иных контрактов, чем грешат другие государства», - подчеркнул Литовкин.

В Дубае завершается XVI Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019. Это один из крупнейших авиасалонов, в котором принимают участие ведущие мировые авиастроительные компании, в том числе и российские. На выставке представлены истребитель пятого поколения Су-57Э, Су-27, самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32 и Як-130, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ка-29, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, «Ансат».

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