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«Наемничество в благородной форме»: кто и зачем сохраняет тербаты на Украине

Дмитрий Таран
12:39 13.11.2019
Контрактная армия - это наемничество в более благородной форме
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

ВСУ планируют перевести на контрактные рельсы. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. Зачем в Незалежной планируют реализовать этот план, объяснил политолог и военный аналитик Дмитрий Таран в программе «Сегодня утром».

«Контрактная армия - это наемничество, только в более благородной форме. Тербаты - это то же самое наемничество. Все равно тербаты финансируются. Само наличие тербатов означает, что там есть интересанты и игроки, не подчиняемые Зеленскому или тем, кто находится над ним», - заявил собеседник «Звезды».

Таран уверен, что это «сложная многоходовая игра» и она призвана оказывать давление на действующего президента Украины. По мнению эксперта, такие батальоны - это инструмент Авакова и тех, кто за ним стоит.

Собеседник «Звезды» считает, что силовой ресурс Зеленскому крайне необходим, и что на Украине еще пройдут политические дебаты относительно перехода на контрактную армию.

«Будет ли контрактная армия дееспособна и как быстро - это очень большой вопрос», - добавил он.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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«Наемничество в благородной форме»: кто и зачем сохраняет тербаты на Украине
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