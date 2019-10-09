«Дополнительный фактор роста напряженности»: эксперт оценила действия Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии станет дополнительным фактором роста напряженности ситуации в регионе. Так считает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

Она отметила, что Россия понимает озабоченность Турции по поводу безопасности своих южных границ, но в то же время операция Анкары на востоке от Евфрата нарушает принципы суверенитета в Сирии.

«Турецкая операция в Сирии стала дополнительным фактором роста напряженности. С другой стороны, Россия понимает озабоченность Турции по поводу безопасности своих южных границ, поэтому критика со стороны Москвы в адрес Анкары в последнее время была несколько снижена. Тем не менее эта операция явно нарушает принцип суверенитета в Сирии и еще больше раскачивает обстановку», - пояснила Супонина в комментарии «Звезде». «Хорошо было бы, если бы Турция в этой операции не заходила слишком далеко, но на успехи России в остальных частях Сирии это пока негативно не влияет», - выразила надежду эксперт.

Супонина также прокомментировала решение Дональда Трампа вывести американские войска с территории, на которой Анкара собирается провести операцию по созданию зоны безопасности.

«Что касается северо-востока страны, то там на земле до сих пор стоят американцы, это зона их ответственности, и эта операция еще раз высветила противоречивость и безответственность американской политики. Дональд Трамп предал курдов, хотя еще недавно использовал их в борьбе с запрещенной террористической организацией ИГИЛ*», - сказала она.

По мнению Супониной, решение конфликта между официальным Дамаском и сирийскими курдами возможно только с проведением переговоров.

«Россия будет выступать за проведение переговоров между правительством в Дамаске и сирийскими курдами. К таким переговорам стороны все равно придут. Курдам лучше договариваться с сирийским правительством, нежели оставаться разменной монетой в руках американцев», - резюмировала эксперт.

Девятого октября между главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Лидеры двух государств обсудили решение Анкары о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Путин в беседе с Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ