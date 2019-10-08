Депутат Госдумы назвал цель допроса Юмашевой в США

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев прокомментировал задержание своей коллеги Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Российского политика, прилетевшего на форум «Диалог Форт-Росс» в США, около часа допрашивало ФБР. Женщине также предложили «пообщаться в неформальной обстановке».

Как предположил Дегтярев, это была не очень профессиональная попытка вербовки российского депутата со стороны американских спецслужб.

«Попытка вербовки. Но она топорная. Качество разведчиков, конечно, снижается», - высказался депутат в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Дегтярев предположил, что американские спецслужбы пытаются своими действиями спровоцировать не только Россию, но и американские власти.

«Им до лампочки, что думают в Белом доме, они сами по себе. И вот таким образом демонстрируют свою силу и отношение. Это провокация - продемонстрировать и России свое пренебрежительное и вызывающее отношение, и руководству США. Мне кажется, что США находятся на грани государственного коллапса», - не исключил депутат Госдумы.

По мнению Дегтярева, недавние инциденты с невыдачей виз российским дипломатам и задержанием депутата Госдумы наглядно демонстрируют, что США не справляются с ролью страны, которая может достойно принять какие-либо международные мероприятия.

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