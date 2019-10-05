«Исторически коррумпированное правительство»: как Киев «влияет» на политику США

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Современные западные масс-медиа - это организованный истерический поток, который способен утопить буквально любого, кто будет назначен объектом травли, и одновременно это жесткая непробиваемая цензурная стена в рамках идеологических клише. Где шаг вправо или влево пресекается на корню. И вот по этому поводу есть две истории. Первая про Украину. Если помните, был у древних греков миф о царе Мидасе, который получил однажды дар обращать все, к чему прикоснется в золото.

Так вот, с недавних пор выяснилось, что власти Украины блестяще овладели схожим умением. С той разницей, что все, к чему они ни прикасаются, превращается в несколько другую субстанцию. Все, кто с ней связывался, оказывались просто по уши вот в этом самом. А некоторые даже в тюрьме, как например, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Одним словом, Украина все пять постмайданных лет старалась перехитрить всех, но не получилось.

Как пишет американское издание The National Interest, Украина, постсоветская страна среднего уровня, оказалась в центре крупнейшего со времен Билла Клинтона скандала. Состоявшийся еще в июле телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором он просил помочь с расследованием против Джо Байдена, в конечном итоге подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси начать процедуру импичмента.

Как гордо написал в своем Twitter бывший министр иностранных дел Павел Климкин, «в истории Соединенных Штатов Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Но теперь все понимают, на что мы способны».

Ага. Теперь Украина - это самое влиятельное государство на планете. Снимает президентов, уничтожает тайну телефонных переговоров, раскачивает политическую систему Соединенных Штатах Америки. Короче, сверхдержава какая-то, огромной разрушительной силы. Уничтожает все, до чего может дотянуться. Но это не тот случай, которым надо бы гордиться. Совсем не тот.

На самом деле вся эта история есть прямое последствие того самого майдана, на организацию и поддержку которого американцы вполне себе коррупционными методами вбухивали миллиарды, рассчитывая на вассальную зависимость и разнообразные дивиденды. Как геополитические, так и, как выясняется, вполне себе даже личные.

Поразительные откровения бывшего вице-президента Джо Байдена на заседании американского Совета по международным отношениям в январе прошлого года: «Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор Шокин не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен»

Американская аудитория веселится. По сути, это рассказ белого господина про встречу с вождями какого-то дикого бантустана. Кто сказал «шантаж» и вмешательство в дела незалежного государства? Нет, ну что вы! Это дружеская поддержка молодой украинской демократии. Если при этом, конечно, не знать, зачем Байдену-старшему так понадобилась голова украинского прокурора.

Просто в этот самый момент прокуратура Украины расследовала деятельность украинской газовой компании Burisma Group, где Хантер Байден, член совета директоров был одним из главных фигурантов. Поскольку получал помимо зарплаты еще и комиссионные миллионами долларов. Прокурора уволили. Дело закрылось.

Вообще-то это заявление тянет на явку с повинной. Поэтому, и появилось продолжение этой истории, когда Трамп в недавнем июльском телефонном разговоре с Зеленским попросил выяснить - а собственно что там было на Украине с уволенным «сукиным сыном, украинским генпрокурором»: «И вот еще что. Много говорят о сыне Байдена, и о том, что Байден закрыл уголовное дело, и многие люди хотят об этом узнать. Поэтому все, что вы с генпрокурором сможете сделать, было бы отлично. Байден везде хвастается, что он закрыл дело, так что если бы вы могли разобраться с этим».

Ведь действительно хвастался. И вот после публикации этой стенограммы понеслось. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси подняла страшный шум. Дескать, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и должен отвечать за свои действия. И запустила процедуру импичмента. Трамп, в свою очередь, разразился серией твитов о госперевороте и угрозе гражданской войны.

А главная прелесть в этой истории в том, что, по мнению демократов, измена Трампа выразилась в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя информацию о коррупционных преступлениях Джозефа Байдена и его сына на Украине.

Но, по мнению все тех же демократов, требование действовавшего тогда вице-президента Америки уволить генпрокурора независимой страны, шантажируя миллиардом долларов для того, чтобы закрыть расследование против сына - это как бы нормально. Ну да. Бантустан же. Дикое поле.

Но у всей этой истории, которая так много нам говорит о нынешнем состоянии и коррупционных, родственных связей, и политической культуры как в Киеве, так и в Вашингтоне, есть еще одно крайне важное следствие. Само слово «Украина» теперь во всем мире превращается в некий синоним проблем и дикой головной боли для любого политика, кто с ней связывается. Дошло даже до официальных законодательных инициатив.

Сенатор Джон Кеннеди объявил, что 14 октября он представит проект закона, запрещающего родственникам высокопоставленных чиновников США получать деньги на Украине. Нельзя будет выполнять обязанности консультанта, сотрудника, независимого подрядчика, быть в советах директоров или владеть больше 5% в любой компании, которая ведет бизнес на Украине или с Украиной.

Но самое чудесное в этой инициативе - это обоснование запрета. Достойно, чтобы это процитировать почти целиком: «Правительство Украины исторически коррумпировано. Там трудно разобраться, кому верить или чему доверять, Высокопоставленные представители американского правительства не должны быть частью такого поведения».

Здесь можно было бы позлорадствовать на тему того, как Америка, да и Запад в целом влезли в «исторически коррумпированную страну», не особо понимая с какими политическими элитами, и с какой политической культурой там будут иметь дело. Где, как говорится, «вовремя предать - это не предать, а предвидеть».

А киевским деятелям - Порошенко, Яценюку, Кличко и всей этой майданной братии - надо было приложить, конечно, массу усилий, чтобы заработать репутацию «исторически коррумпированной страны». Но надо поздравить - у них получилось.

А после этого скандала не только политические чиновники США, но и огромный круг западных элит трижды подумают прежде, чем начинать какие-либо дела с Украиной. Поскольку никогда не знаешь, каким это может выйти боком. А с украинскими чиновниками теперь общение будет происходить с двойной осторожностью, как с прокаженными. Мы получили такой вот европейский лепрозорий.

Ну и напоследок - другая история этой недели, к счастью, к Украине не имеющая никакого отношения, но опять же многое объясняющая по поводу западных элит и их информационной политики на этот раз в отношении России.

Некоторое время назад пресс-служба российского Министерства обороны организовала большую поездку группы иностранных журналистов в Сирию. Им дали возможность снять базы и тренировки российских военных, побывать в освобожденных от террористов городах, свободно пообщаться напрямую, без посредников, и с сирийскими чиновниками, и с самыми обычными гражданами этой страны.

И вот что получилось в итоге. Как я сказал, уже давно в главных западных медиа по поводу России выстроена жесткая цензурная, почти что непробиваемая стена. А по поводу Сирии, Асада и подавно. Известный факт, когда позитивные публикации про супругу сирийского президента были изъяли из архивов даже глянцевых женских журналов, типа Elle.

И дело тут не в личных симпатиях или антипатиях некоторых журналистов. Это идеологическая установка, программа, которая согласованно управляется через взаимосвязанные тамошние элиты, а финансируется через многочисленные НКО. Буквально на днях я тут рассказывал про одного такого репортера немецкого издания Bild Юлиана Репке, который за плохо скрываемую информационную поддержку террористов даже получил прозвище «Джихади-Юлиан».

Еще раз, это информационная политика. Это система. Где картинку в масс-медиа поставляют созданные британскими разведчиками «белые каски», а многочисленные fake news про химатаки или якобы жертвы среди мирных жителей рождаются в лондонских офисах якобы правозащитников, на деле филиалах тех же джихадистских структур.

Но на этот раз когда перед приехавшими в Сирию репортерами не стояла привычная политическая задача огульно хаять Россию, все вышло по другому. Сработала открытость российской армии. Корреспонденты приехали, увидели, сняли и написали все так, как есть. Как на самом деле. Без лакировки или прикрас. Как восстанавливается Алеппо, как российские офицеры тренируют сирийскую армию.

И в результате в плотине информационной блокады была пробита огромная брешь. Пожалуй, впервые за последние годы западная пресса дала слово не белым каскам, а простым сирийцам. Надеюсь, теперь их голос будет услышан.