«Уникальный случай в дипломатии»: политолог оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Подписанный Россией и Турцией меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы, является уникальным случаем в истории мировой дипломатии. Так считает эксперт Николай Стариков. Публицист и политолог прокомментировал итоги длительных переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходили накануне в Сочи. Сторонам удалось договориться о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии.

«Была заключена сделка, в результате которой все стороны выиграли. Это уникальный случай в дипломатии. Курды сохранились, получили возможность без войны оставить какие-то перспективы. Сирийское правительство восстанавливает контроль почти над всей территорией Сирии, Турция получает зону безопасности, из которой не будут осуществляться нападения на Турцию. Россия повышает свой международный авторитет. То есть выигрывают все», - подчеркнул Стариков в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длилась более шести часов. Главы двух государств обсудили военную операцию Анкары «Источник мира» по созданию зоны безопасности в Сирии. Как подчеркнул на пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин, Москве и Анкаре удалось выйти на «судьбоносные решения» по ситуации на сирийско-турецкой границе. В частности, получилось договориться по действиям Турции в отношении курдов на сирийской территории, у границы. В этом районе между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохраняется действующий расклад сил в зоне на расстоянии до 32 километров от границы. Границу на глубину десяти километров к западу и востоку от участка между этими городами вместе будут контролировать Москва и Анкара. К востоку и западу от этого участка к рубежам САР вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Это делается для вывода курдских отрядов и вооружения на 30 километров от границы Сирии с Турцией. На отход курдских подразделений было дано 150 часов.