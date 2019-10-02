Распространители «чумы»: кто готовит экспортеров майдана в Россию

Сейчас идет планомерная подготовка людей, которые станут «террористами, пропагандистами и сотрудниками тех агентств, которые будут заниматься экспортом майдана в Россию». Такое мнение высказал публицист Константин Кеворкян в студии «Открытого эфира».

«Безусловно, Украина стоит на пути нацификации, сознательной, планомерной. И, к сожалению, эта чума распространяется на оба наши дома - и Украину, и Россию. Достаточно сказать, что один из идеологов нацификации Украины - бывший руководитель Института памяти Вятрович - лично читает лекции для российских активистов, как правильно организовывать майдан», - заявил собеседник «Звезды».

По его словам, со времени прекращения существования Советского Союза все организации украинских националистов существовали, влившись в американские структуры спецслужб.

«При первой же возможности они занялись экспортом этой идеологии сначала на Западную Украину, а потом сознательно продвигали и на Восточную», - рассказал Кеворкян.

Он добавил, что такая работа велась серьезно и планомерно с расчетом на годы и даже десятилетия. Причем структуры, которые за всем этим стоят, задействовали не элиту государства, а широкие слои: студенчество, которое сейчас приходит к власти, и различные неправительственные некоммерческие организации. По словам Кеворкяна, последние хорошо финансировались и держали в поле зрения перспективных людей, предлагая им новые возможности карьерного роста.

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