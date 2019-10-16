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Белый дом виляет Госдепом: почему исполнительную власть отстранили от украинских вопросов

Богдан Безпалько
12:03 16.10.2019
Украина является инструментом борьбы между группами элит внутри американского истеблишмента
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Белый дом отстранил представителей Госдепартамента от проведения украинской политики. Теперь этим вопросом займутся три представителя администрации, сообщили в американских СМИ. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, такой ход отражает политическую борьбу внутри Соединенных Штатов между демократами и республиканцами, между сторонниками Трампа и теми, кто уверен в необходимости импичмента.

«Украина здесь используется просто как инструмент. Украина превратилась именно в фактор внутриамериканской политики. Она является инструментом борьбы между группами элит внутри американского истеблишмента. И поэтому ее там используют и как инструмент, и как повод», - заявил Безпалько «Звезде».

По данным NBC, еще в мае исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что украинскими вопросами займутся ответственный посол Штатов при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, который тогда был спецпредставителем по Украине.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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