Белый дом отстранил представителей Госдепартамента от проведения украинской политики. Теперь этим вопросом займутся три представителя администрации, сообщили в американских СМИ. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, такой ход отражает политическую борьбу внутри Соединенных Штатов между демократами и республиканцами, между сторонниками Трампа и теми, кто уверен в необходимости импичмента.

«Украина здесь используется просто как инструмент. Украина превратилась именно в фактор внутриамериканской политики. Она является инструментом борьбы между группами элит внутри американского истеблишмента. И поэтому ее там используют и как инструмент, и как повод», - заявил Безпалько «Звезде».

По данным NBC, еще в мае исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что украинскими вопросами займутся ответственный посол Штатов при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, который тогда был спецпредставителем по Украине.

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