Трусость или бессилие: почему Киев срывает разведение сил в Донбассе

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

«Думаю, все видели кадры, на которых представители ДНР в присутствии наблюдателей ОБСЕ, кучи журналистов, офицеров выпускают белую ракету - сигнал о готовности к разведению сторон. А в ответ - полная тишина. На неделе со стороны ДНР подобный сигнал давали трижды. И все три раза украинские военные заявляли, что ракет просто не заметили. Сложно поверить в то, Вооруженные силы Украины поголовно состояли из инвалидов по зрению первой группы.

Договоренность о начале разведения сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе была достигнута на встрече контактной группы в Минске 1 октября. Тогда же спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что разведение пренепременно начнется 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Отвод был перенесен на среду, 9 октября, однако и тогда украинская сторона не отреагировала на пуск сигнальной ракеты. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита «нормандской четверки».

Когда до украинских властей наконец дошло, что оправдывать свое бездействие слепотой военнослужащих несолидно, новый глава МИД Украины Вадим Пристайко вдруг заявил, что для начала разведения необходим "семидневный режим тишины". Откуда он взял этот пункт, из каких междустрочных глубин документов - неизвестно. В тексте этого условия не было и нет.

Просто признаться, что выполнить взятые на себя публично и письменно обязательства украинская власть не сможет по причине прорыва в район разведения группы вооруженных радикалов, - это расписаться в своем военном, политическом и правовом бессилии, ну или в обычной трусости, паническом страхе перед парой сотен прекрасно организованных и вооруженных националистов и так называемых "ветеранов АТО".

Это к вопросу о том, у кого сейчас на Украине реальная власть. Кто командует международными обязательствами немаленькой европейской страны. Тут вот что еще интересно: контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

Тогда отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское действительно состоялся. Но практически сразу же украинские военные начали просачиваться вглубь "серой зоны", нарушая и минские соглашения, и новые договоренности. И что, отказ от взятых на себя Киевом обязательств вызвал хоть какую-то реакцию международных участников "нормандского формата"? Что, Париж и Берлин ввели санкции против Киева за многократное циничное невыполнение договоров и соглашений? Осудили хоть раз, хотя бы на словах? То есть Киев рвет и топчет подписанные им самим бумаги. И Запад относится к этому весьма благосклонно. Без какого-либо осуждения.

И тут возникает очень интересная коллизия. Происходящее и с этим вот разводом сил в Донбассе, и с подписанной опять же Киевом "формулой Штайнмайера", не говоря уже о минских соглашениях - все это признак крайне тревожной тенденции в мировой политике и международном праве. Я бы назвал это кризисом договороспособности. Любые соглашения, любые устные обещания и договоры, подписанные политиками и государствами, вовсе не означают, что они будут соблюдаться Западом. Напротив, с большой долей вероятности эти соглашения и обязательства будут нарушены.

Вот свежайший пример. Вооруженная операция Турции на севере Сирии. Прямо перед началом боевых действий американцы вывели свои подразделения и инструкторов из этих районов. В США, да и в мире многие отнеслись к этому как к предательству Америкой своих союзников. Курды как союзники и помощники были полезны американцам, пока были для них удобным инструментом. Пехотой, которую было не жалко использовать в борьбе с тем же запрещенным в России ИГИЛ*, а также с сирийской армией Асада. Сломавшийся инструмент выбрасывают.

Тут и стала понятна цена союзнических отношений с Америкой. В этот момент, кстати, очень многие задергались по всему миру. В том числе и в Киеве. Поскольку Украина - тоже в некотором смысле пока что полезный инструмент в борьбе с Россией. Вопрос в том, когда именно в ней отпадет нужда. И очень смешно, что занервничала Польша. Ведь, по сути, Польшу сейчас тоже используют как инструмент, как территорию для размещения военной инфраструктуры США и НАТО поближе к Белоруссии и Калининграду. Но пример курдов уже стоит у Варшавы перед глазами.

В надежности американских гарантий и обещаний засомневались многие. Ну а нам в этом смысле гораздо проще. И не потому, что мы когда-либо особо доверяли Америке. Просто у нас своих примеров одностороннего отказа Вашингтона от соглашений и договоренностей, причем по самым важным вопросам, набралось изрядное множество.

Например, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне. Подписан в 1972-м. Прекратил действовать в 2002-м. Несколько месяцев назад Америка расторгла Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Буквально на этой неделе председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса Элиот Энгел вдруг рассказал, что Дональд Трамп намерен вывести Вашингтон из Договора по открытому небу. Идут активные разговоры о том, что Америка собирается отказаться от Договора о запрете ядерных испытаний А еще можно напомнить про отсутствие желания США продлевать договор СНВ-3, сроки которого истекают в 2021-м. В этих обстоятельствах любые обещания любых американских политиков вообще сложно воспринимать всерьез. Например, тот самый Джо Байден не так давно заявил, что если его выберут президентом, то он продлит договор СНВ-3 с русскими.

Но вот если даже демократ Байден вдруг победит, где гарантия что на этот раз республиканцы не устроят ему свой собственный "рашагейт"? Трамп тоже много чего обещал насчет "поладить" с Россией. На словах. А закончилось чем?

Одним словом, у всех перечисленных вопиющих примеров демонтажа важнейших договоров и соглашений все же есть польза. Это избавление от каких-либо иллюзий. Та легкость, с которой наши "партнеры" отказываются от соблюдения взятых ими обязательств лишь подтверждает одну простую мысль: если любые договоренности с Западом не стоят бумаги, на них потраченной, то, как и много десятилетий назад, лучшими гарантами нашей с вами безопасности по-прежнему остаются армия и флот. Ну и ВКС, конечно».