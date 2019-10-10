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Мнение ситуация в сирии ТЕГИ

Политолог назвал главную цель военной операции Анкары в Сирии

Дмитрий Абзалов
10:12 10.10.2019
Ситуация с курдами в Сирии в очередной раз показала, что американцы абсолютно не уважают своих союзников
Политолог назвал главную цель военной операции Анкары в Сирии
© Фото: Mouneb Taim, Globallookpress

Военная операция в Сирии нужна Анкаре для того, чтобы подвинуть со своих границ сирийских курдов. Так полагает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

«Надо понимать, что концепция заключается не только в том, чтобы пройти в глубину на северо-востоке. Схема операции предполагает, что эта территория будет заселена именно беженцами из Сирии турецкого сегмента. Таким образом они подвинут курдов с границы и создадут полосу между курдами, которые живут  в Сирии, и курдами, которые живут в Турции», - предположил в комментарии «Звезде» эксперт.

Абзалов также отметил немаловажную роль США в ситуации на сирийско-турецкой границе. По его мнению, Вашингтон предал своих курдских союзников.

«Судя по всему, американские коллеги договорились с турецкими коллегами, потому что непосредственно за несколько дней до военной операции США вывели оттуда своих представителей. Американские коллеги абсолютно не уважают своих союзников, и доверять им не следует никогда. До этого такая ситуация была в Ираке. Там американские "партнеры" подставили курдов, когда операция практически дошла до Иракского Курдистана. И здесь американцы усилили курдов, поддерживали их. Когда Москва говорила о необходимости сесть за стол переговоров, договариваться по будущему Сирии, где у курдов могли бы быть как минимум культурная автономия и усиление их позиции в парламенте, курды сделали ставку на американских коллег. А сейчас Эрдоган, договорившись с американскими коллегами, начинает давить курдов. И у курдов опции по защите своей территории крайне мало. Курды сделали не очень правильную ставку. Не нужно было ставить яйца в одну заокеанскую корзину», - резюмировал Абзалов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале вооруженными силами страны военной операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его утверждениям, спецоперация будет направлена, прежде всего, против террористов.

На действия Анкары уже обратили внимание в ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала турецкую сторону прекратить боевые действия в САР, так как это усугубляет обстановку в регионе.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Глава РФ призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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