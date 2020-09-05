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Церемония закрытия АрМИ-2020: прямая трансляция

Наталия Майорова
18:30 05.09.2020
Торжественное мероприятие посетит министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Церемония закрытия АрМИ-2020: прямая трансляция
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В парке «Патриот» сегодня пройдет торжественная церемония закрытия VI Международных армейских игр АрМИ-2020. 

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов. 

Смотрите прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия АрМИ-2020 на сайте телеканала «Звезда». В завершение мероприятия будет дан праздничный салют.

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