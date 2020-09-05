Церемония закрытия АрМИ-2020: прямая трансляция

В парке «Патриот» сегодня пройдет торжественная церемония закрытия VI Международных армейских игр АрМИ-2020.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов.

Смотрите прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия АрМИ-2020 на сайте телеканала «Звезда». В завершение мероприятия будет дан праздничный салют.