«Танковый биатлон». Финал
Участниками соревнований станут Белоруссия, Азербайджан, Россия и Китай. Начало заезда в 15:00 по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоится долгожданный финал конкурса «Танковый биатлон» - заезд команд 1-го дивизиона.
Участниками соревнований станут Белоруссия, Азербайджан, Россия и Китай. Начало заезда в 15:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию соревнований смотрите на нашем сайте.
Каким был заезд команд 2-го дивизиона и кто завоевал победу - можно узнать здесь.