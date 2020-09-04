«Танковый биатлон». Финал
Четвертого сентября за победу будут бороться участники из Таджикистана, Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Сегодня, 4 сентября, на полигоне Алабино состоится долгожданный финал конкурса «Танковый биатлон» - заезд команд 2-го дивизиона.
Участниками соревнований станут Таджикистан, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Начало заезда в 15:00 по московскому времени.
А уже завтра, 5 сентября, за победу поборются команды 1-го дивизиона. Это участники из Белоруссии, Азербайджана, России и Китая.
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