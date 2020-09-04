Телеканал «Звезда» покажет единственное представление фестиваля «Спасская башня - 2020»

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 6 сентября 2020 года в 20.00 мск в прямом эфире телеканала «Звезда» все поклонники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» смогут увидеть и услышать единственное показательное представление его участников.

Местом проведения прямой трансляции была выбрана Соборная площадь Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, тема фестиваля в этом году «75 лет - окончание войны».

Главный храм Вооруженных cил Российской Федерации построен в честь Воскресения Христова, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Храм расположен в парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.

Прямая трансляция уникального показательного представления фестиваля «Спасская башня» будет доступна для зрителей и слушателей телеканала «Звезда» в России и во всем мире с использованием функций Smart TV, дополнительной приставки c OC Android TV и ОС Apple TV, а также на сайте tvzvezda.ru.