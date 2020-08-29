Танковый биатлон. День 7. Индивидуальные гонки

Сегодня, 29 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - пройдет гонка команд первого дивизиона из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая; а также гонка команд второго дивизиона из Мьянмы, Вьетнама и Катара. Начало заездов в 11.00 по мск.

Также с 10:30-11:00 зрителям будет представлен показной заезд экипажей танков Т-80БВМ, а с 15:00-16:00 - динамический показ ВВСТ ВДВ.

Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заездов.