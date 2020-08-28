«Звезда» покажет динамический показ вооружений инженерных войск и военной автомобильной техники
Динамические показы будут проходить каждый день до 29 августа, они разделены по тематике и привлекаемой технике.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Алабино Западного военного округа начались динамические показы в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Сегодня стартует динамический показ ВВСТ инженерных войск и военной автомобильной техники.
В ходе показов будут задействовано два демонстрационных кластера. Наземный кластер - трасса «Танкового биатлона», водный кластер - озеро Комсомольское.
Смотрите прямую трансляцию динамического показа на сайте телеканала «Звезда» в 15:00.