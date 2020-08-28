Танковый биатлон. День 6. Индивидуальные гонки

Сегодня, 28 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - состоятся два заезда команд второго дивизиона. В первом приму участие команды из Мьянмы. Вьетнама, Катара и Южной Осетии; во втором - Лаоса, Таджикистана и Конго.

Также с с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ инженерных войск и военной автомобильной техники.

Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заездов.