Танковый биатлон. День 5. Индивидуальные гонки

Без солнца и с дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

Сегодня, 27 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - состоится гонка команд первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Начало заездов в 11.00 по мск.

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