Танковый биатлон. День 5. Индивидуальные гонки
Заезды танковых экипажей начнутся в 11:00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня, 27 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - состоится гонка команд первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Начало заездов в 11.00 по мск.
Также с 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ мотострелковых войск, огнеметных средств РХБЗ.
Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заезда.