Форум «Армия-2020»: интервью с первым заместителем генерального директора ОКБ «Техника» Александром Елисеевым

Раз в 30 лет: в Гидрометцентре рассказали о повышении температурных норм в России в 2022 году

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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