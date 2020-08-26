«Звезда» представит динамический показ вооружений войсковой ПВО
Динамические показы проходят каждый день до 29 августа, они разделены по тематике и привлекаемой технике.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Алабино Западного военного округа начались динамические показы в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020».
Сегодня стартует динамический показ ВВСТ войсковой ПВО.
В ходе показов будут задействованы два демонстрационных кластера. Наземный кластер - трасса «Танкового биатлона», водный кластер - озеро Комсомольское.
Смотрите прямую трансляцию динамического показа на сайте телеканала «Звезда» в 15.00.