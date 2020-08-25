Форум «Армия-2020»: интервью с главным конструктором АО «Ремдизель» Игорем Зараховичем
Телеканал «Звезда» ведет трансляции из парка «Патриот», где с 23 по 29 августа проходит Международный военно-технический форум.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» посетил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.
Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.