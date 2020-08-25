Танковый биатлон. День 3. Индивидуальные гонки

Сегодня, 25 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - пройдет гонка, в которой примут участие команды первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии

Также С 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ современных и перспективных ВВСТ, вооружения ракетных войск и артиллерии, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты.

Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заездов.