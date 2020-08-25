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Танковый биатлон. День 3. Индивидуальные гонки

Кирилл Кунецкий
08:00 25.08.2020
Заезды танковых экипажей начнутся в 11:00.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Сегодня, 25 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - пройдет гонка, в которой примут участие команды первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии

Также С 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ современных и перспективных ВВСТ, вооружения ракетных войск и артиллерии, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты.

Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заездов.

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