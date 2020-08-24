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Форум «Армия-2020»: интервью с генеральным директором АО «УРАЛ» Павлом Яковлевым

Кирилл Кунецкий
10:22 24.08.2020
Телеканал «Звезда» ведет трансляции из парка «Патриот», где с 23 по 29 августа проходит Международный военно-технический форум.
Форум «Армия-2020»: интервью с генеральным директором АО «УРАЛ» Павлом Яковлевым
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» посетил генеральный директор АО УРАЛ Павел Яковлев.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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