Танковый биатлон. День 2. Индивидуальные гонки
Заезды танковых экипажей начнутся в 11:00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня, 24 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - «Танкового биатлона» - пройдут две гонки 2 дивизиона.
В первом заезде примут участие команды из Мьянмы, Вьетнама, Катара и Южной Осетии. Во втором - команды Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии.
Также С 15:00-16:00 - зрители смогут увидеть динамический показ ВВСТ танковых войск.
Сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию заездов.