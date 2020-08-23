«Танковый биатлон»: прямая трансляция
Уже сегодня состоится гонка 1-го дивизиона.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию индивидуальных гонок в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2020 - «Танкового биатлона».
В воскресенье, 23 августа, пройдет гонка 1-го дивизиона, в которой примут участие команды из Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.
Легендарные Т-34 уже приняли участие во внеконкурсном заезде. Как это было, смотрите на нашем сайте.