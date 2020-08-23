Генеральный директор Судостроительного завода «Залив» Игорь Обрубов посетил студию «Звезды»

Студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» посетил генеральный директор Судостроительного завода «Залив» Игорь Обрубов.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».