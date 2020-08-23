Динамический показ ВВСТ: как прошел мастер класс военных специалистов
Сегодня, 23 августа, состоялось торжественное открытие форума «Армия» и АрМИ-2020.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Программа динамического показа разделена тематически по дням: мастер-класс военных специалистов, вооружение и военная техника танковых и мотострелковых войск, войсковой ПВО и инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
А в день закрытия форума боевые возможности продемонстрируют Воздушно-десантные войска – с показом десантирования из вертолетов Ми-8 и Ми-26.
Смотрите прямую трансляцию динамического показа ВВСТ на сайте телеканала «Звезда».