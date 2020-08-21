В режиме реального времени: «Звезда» покажет прямые трансляции с форума «Армия» и АрМИ-2020

Уже в это воскресенье, 23 августа, на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» одновременно с форумом «Армия» состоится открытие Армейских международных игр-2020, а на полигоне Алабино будет дан старт одному из самых зрелищных конкурсов - «Танковый биатлон».

Международный военно-технический форум «Армия» будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года.

Мероприятие посетят международные эксперты в области вооружений – неспроста на площадке особое внимание будет уделено безопасности. Кроме того, в работе форума будут принимать участие более тысячи отечественных и иностранных компаний: все они продемонстрируют свыше 25 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники.

Участниками АрМИ-2020 станут почти две сотни военнослужащих из почти трех десятков стран. На протяжении всех Армейских игр-2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

Прямые трансляции с форума «Армия», зрелищных заездов «Танкового биатлона», а также церемонию открытия главного армейского события года смотрите на сайте телеканала «Звезда».