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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге

Наталия Майорова
09:12 26.07.2020
Прямую трансляцию Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге смотрите на сайте телеканала «Звезда».
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге
© Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники. В небе над Северной столицей пролетят современные истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Ранее «Звезда» подробно рассказывала о кораблях и самолетах, которые примут участие в Главном военно-морском параде. Смотреть прямую трансляцию торжественного события можно будет на нашем сайте. 

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