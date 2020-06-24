Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: прямая трансляция
Небо российской столицы озарят около 10 тысяч фейерверочных изделий.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 24 июня, запустят праздничный салют. Зрелищное мероприятие продлится 15 минут.
Торжественные мероприятия в честь Победы завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной. Небо российской столицы озарят около 10 тысяч фейерверочных изделий.
«Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны», - сообщили ранее на официальном портале мэра Москвы.
Сегодня в Москве состоялся Парад Победы. О том, как это было, можно узнать из сюжета наших корреспондентов.