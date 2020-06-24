Парад в честь 75-летия Победы: прямая трансляция с Красной площади

В российских городах сегодня, 24 июня, проходят парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное событие состоится и в самом сердце нашей страны - Москве.

Сегодня на Красной площади торжественно пройдут более 13 тысяч военных. В параде будут задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.

В параде будут задействованы танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и другая техника. Кроме того, более 20 единиц от общего числа будут представлены впервые.

Так, например, зрители парада смогут наблюдать модернизированную версию танка Т-90: она получила новую башню и более мощный двигатель. Кроме того, БМП «Армата» появится с более серьезным вооружением. К числу новинок относится и тяжелая огнеметная система ТОС-2, или «Тосочка». Она смонтирована на грузовике повышенной проходимости «Урал», имеет искусственный интеллект и улучшенную дальность поражения.

Ожидается, что в завершение парада небо над Красной площадью будет окрашено в цвет российского флага.

Прямую трансляцию Парада Победы смотрите на сайте телеканала «Звезда».