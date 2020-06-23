Обращение Владимира Путина к россиянам: прямая трансляция
Ожидается, что Путин затронет тему предварительных итогов борьбы с распространением коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступает с обращением к россиянам. Ранее это событие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ожидается, что Путин затронет тему предварительных итогов борьбы с распространением коронавируса, расскажет о перспективах и положении дел в экономике.
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