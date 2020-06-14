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В парке «Патриот» пройдет освящение Главного храма ВС РФ

Наталия Майорова
07:30 14.06.2020
Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте, начало - в 08:30.
В парке «Патриот» пройдет освящение Главного храма ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» состоится церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в Храме совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.

Высота Храма вместе с крестом по проекту - 95 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров. Высота малого купола - 14,18 метров. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения.

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

На территории комплекса также создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Главный храм ВС РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавируса.

Прямую трансляцию церемонии освящения Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» смотрите на сайте телеканала «Звезда». Начало - в 08:30 по московскому времени.

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