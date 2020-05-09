В Москве гремит салют в честь Дня Победы: прямая трансляция

В Москве проходит праздничный салют в честь Дня Победы. В небо выпускают более 12 тысяч фейерверков различных расцветок и калибров.

Огни достигают купола диаметром до трехсот метров. Ожидается, что на восьмой минуте небо Москвы озарит уникальный салют в расцветке российского триколора.

Несмотря на режим самоизоляции и связанные с ним ограничения, салюты в честь праздника прошли во многих городах России.