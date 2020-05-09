Бессмертный полк онлайн: прямая трансляция

Акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в онлайн-формате в связи со сложной эпидимиологической ситуацией.

Принять участие в виртуальном шествии может любой желающий, в том числе и тот, у кого не сохранились фотографии ветеранов.

Прямую трансляцию шествия «Бессмертный полк-онлайн»сегодня ведут многие онлайн-кинотеатры, социальные сети, телеканалы и различные онлайн-платформы. Наблюдать за онлайн-шествием можно и на нашем сайте.