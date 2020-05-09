Авиашоу в Кубинке: прямая трансляция

В Подмосковной Кубинке сегодня, 9 мая, проходит грандиозное авиашоу с участием четырех пилотажных групп ВКС России: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты». Комментируют авиашоу ведущие телеканала Звезда» Алексей Саолетов и Алексей Егоров. Наш сайт ведет прямую трансляцию мероприятия.

Открывается программа одиночным пилотажем Су-25, затем вертолетный пилотаж покажут «Беркуты», а завершится все выступлением пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».

В этом году в связи с пандемией коронавирса большинство мероприятий по случаю Дня Победы были перенесены, однако ранее в небе над Красной площадью прошла авиационная часть Парада. Также традиционная акция «Бессмертный полк» проходит в этом году в онлайн-формате.

Авиационные парады также пройдут в 32 городах России, а по завершении дня в Москве и других городах-героях прогремит праздничный салют.