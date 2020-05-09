Владимир Путин обратится к россиянам по случаю Дня Победы

Президент России Владимир Путин сегодня, в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, в том числе парад на Красной площади, отложены.

Сегодня состоится только авиационная часть Парада, а ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате.

По окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.