Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Прямая трансляция Прямая трансляция

Обращение Владимира Путина к россиянам: прямая трансляция

Наталия Майорова
16:11 11.05.2020
Ожидается, что президент обратит внимание в том числе и на вопросы о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
© Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня, 11 мая, президент РФ Владимир Путин вновь обращается к россиянам на тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ожидается, что глава государства затронет в своем выступлении вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новые меры по поддержке граждан и экономики страны.

За минувшие сутки в нашей стране было выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Уточняется, что 46,5% среди заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество пациентов находится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата11.05.2020, 13:05
В России создан первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
Путин: ограничения для граждан старше 65 лет сохраняются
16:27 В стране и мире
Путин призвал сохранять зарплату сотрудникам предприятий, деятельность которых была приостановлена
16:19 В стране и мире
Путин продлил полномочия глав субъектов
16:17 В стране и мире
Путин: режим самоизоляции позволил затормозить распространение заболеваемости COVID-19
16:11 Прямая трансляция
Обращение Владимира Путина к россиянам: прямая трансляция
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Видео
Врач рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо лечение в стационаре
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.