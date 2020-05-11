Обращение Владимира Путина к россиянам: прямая трансляция
Ожидается, что президент обратит внимание в том числе и на вопросы о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Сегодня, 11 мая, президент РФ Владимир Путин вновь обращается к россиянам на тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ожидается, что глава государства затронет в своем выступлении вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новые меры по поддержке граждан и экономики страны.
За минувшие сутки в нашей стране было выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Уточняется, что 46,5% среди заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее количество пациентов находится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.