Прямая трансляция салюта в честь 75-летия освобождения Братиславы

В столице России гремит праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков. В небо Москвы по случаю памятной даты выпускают десятки видов фейерверков

Столица Словакии была освобождена 4 апреля 1945 года силами 2-го Украинского фронта. В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.

В честь этой даты на портале Министерства обороны был открыт новый мультимедийный раздел. В нем размещены уникальные и ранее неизвестные архивные документы, в том числе наградные листы, фотографии, политдонесения и шифрограммы.

В 2020 году, помимо юбилея освобождения Словакии, салюты запускают в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.