Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве проходит салют в честь Дня защитника Отечества.
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
В День защитника Отечества 23 февраля салют дают из 16 различных точек в Москве, основной из которых будет Поклонная гора. Всего задействовано 72 салютные установки и 18 артиллерийских пушек.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в честь наступающего Дня защитника Отечества в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.