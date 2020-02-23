Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция

В День защитника Отечества 23 февраля салют дают из 16 различных точек в Москве, основной из которых будет Поклонная гора. Всего задействовано 72 салютные установки и 18 артиллерийских пушек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в честь наступающего Дня защитника Отечества в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.