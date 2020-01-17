Прямая трансляция салюта в честь 75-летия освобождения Варшавы

В Москве гремит праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В небо российской столицы по случаю юбилея выпускают более 50 видов фейерверков.

Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года. В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.

В прошлом году залпы прогремели в память об освобождении Одессы и Севастополя. Салютами праздновались победы Красной Армии в Минске, Вильнюсе, Бресте, Каунасе, Кишиневе и Таллине.

В 2020 году, помимо юбилея освобождения Варшавы, салюты запустят в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.