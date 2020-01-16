ГД рассматривает кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом Владимиром Путиным на должность премьер-министра, рассматривают на пленарном заседании Государственной думы.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил о необходимости максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Он объяснил, что все задачи, обозначенные президентом в послании Федеральному собранию, требуют скорейшего решения.

15 января Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Вечером того же дня он предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Мишустин уже определился с планами работ в случае, если будет назначен на новый пост. Он отметил, что намерен придерживаться исполнения послания президента Федеральному собранию. А одним из приоритетов Мишустин обозначил цифровую экономику и опору на нацпроекты.