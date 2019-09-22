Салют на Поклонной горе в честь освобождения Таллина. Прямая трансляция

На Поклонной горе в столице России гремит праздничный салют в честь освобождения Таллина от фашистской оккупации. Жители и гости Москвы могут наблюдать в небе более пятидесяти видов различных фейерверков. Телеканал «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Запуск осуществляется из самоходных пусковых салютных установок калибров от 105 до 310 миллиметров. Звуковое сопровождение обеспечивает батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Ранее Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы в честь 75-й годовщины освобождения столицы Эстонии от фашистов. Они размещены в специальном мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства.