Торжественная церемония открытия учений «Центр-2019». Прямая трансляция

В Оренбургской области на полигоне Донгуз стартовала торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Она началась с построения воинских контингентов государств-участников.

Перед собравшимися выступят заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-бек Евкуров и командующий войсками округа Александр Лапин. Также слова с трибуны произнесут военачальники стран-участниц масштабных маневров.

«Центр-2019» пройдет на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.