Открытие Кемеровского президентского кадетского училища. Прямая трансляция

В Кемерово в 09:30 утра по местному времени (05:30 по Москве) откроется первое за Уралом Президентское кадетское училище. Открытие произойдет в День знаний. Телеканал «Звезда» ведет прямую трансляцию церемонии.

О начале строительства училища было объявлено летом 2018 года. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны возвести учебное заведение в кузбасской столице с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.

В день открытия кадетского училища, 1 сентября, будут сданы учебно-административный корпус на 900 мест с обеденными залами и классами дополнительного образования, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт, два КПП, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами на 900 зрителей.

На территории училища устроены 10 открытых площадок: по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, бадминтону, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий. Специально для построений кадетов подготовлен плац.

В Кемеровском президентском кадетском училище кадеты будут получать образование с 5 по 11 класс. Помимо стандартной общеобразовательной программы, учащихся будут готовить к военной и государственной службе. Все кадеты на время обучения будут получать стипендию, их обеспечат необходимыми принадлежностями, а также учебниками, методическими материалами и ноутбуками.