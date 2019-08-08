АрМИ-2019. «Танковый биатлон». Прямая трансляция

На полигоне Алабино в Подмосковье в рамках АрМИ-2019 проходит конкурс «Танковый биатлон». Это состязание является одним из самых зрелищных и популярных на Армейских международных играх.

Соревнования танкистов в Алабино продлятся вплоть до окончания Игр, до 17 августа. Экипажи разных стран традиционно выходят на заезд на танках Т-72.

В состав каждой команды входят начальник и четыре танковых экипажа - три основных и один резервный. Также в составе команды - тренерская группа из двух человек и группа технического обеспечения.

Сборная России выступит на красном танке во вторых заездах.

С правилами конкурса «Танковый биатлон» можно ознакомиться по ссылке на официальном сайте Министерства обороны России.

Посмотреть трансляцию «Танкового биатлона» можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.