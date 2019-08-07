Новая жизнь: прямая трансляция из разрушенного паводком иркутского Тулуна

В Иркутской области, пострадавшей от сильнейшего наводнения, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Вода сейчас отступила из всех домов, а спасатели разбирают завалы. Но часть строений пострадала настолько, что их придется снести.

Аварийные постройки местным жителям помогают разбирать, помимо спасателей, сотрудники Росгвардии.

До конца текущей недели в Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка городе, будет восстановлена береговая дамба.

Тем временем Владимир Путин провел встречу с жителями Тулуна и рассказал, что принято решение строить новые жилища в безопасных от подтопления местах. Причем возводить будут не только дома, но и новые производства, чтобы расширить возможности для трудоустройства.