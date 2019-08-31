Прямая трансляция салюта в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста

Красная армия освободила столицу Румынии 31 августа 1944 года. Как свидетельствуют недавно рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные операции, жители Бухареста встречали советские войска с цветами. А в Москве в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта прогремели 24 залпа из 324 орудий.

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