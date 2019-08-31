Прямая трансляция салюта в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста
Салют прогремит в честь 75-летия освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
«Звезда» ведет прямую трансляцию праздничного салюта в честь 75-летия освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков.
Красная армия освободила столицу Румынии 31 августа 1944 года. Как свидетельствуют недавно рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные операции, жители Бухареста встречали советские войска с цветами. А в Москве в честь доблестных войск 2-го Украинского фронта прогремели 24 залпа из 324 орудий.